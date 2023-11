Viva New York | Gianluca Galletto al Rotary Club Napoli Nord Tavassi | Rinascita green | modello per il Sud

(Di giovedì 9 novembre 2023) Illustrare ildisostenibile di Newe immaginare le possibilità per applicarlo ae alle città del Mezzogiorno. Questi i temi che lunedì 13 novembre, a partire dalle ore 20,30 all’Hotel Excelsior di, il super consigliere italiano di Bill De Blasio,, proporrà ai i soci e agli ospiti del, presieduto da Francesco. L’incontro, che sarà moderato dall’editorialista de Il Mattino, Nando Santonastaso, è una delle tappe del programma “Sostegno ai giovani: il futuro delle opportunità”, voluto da, che è anche presidente di Temi Spa-Gls. in foto Francesco ...

Eppure, anche se oggi (come per 1999: Fuga daYork , o il romanzo Le meraviglie del 2000 di ... Il tizio con croce celtica aRai 2 Fiorello ci ha preso tutti quanti per i fondelli

Viva "Quelli della notte" - Rai Teche Rai Teche

Viva Vittoria: una maxi coperta avvolgerà piazza Cermenati per dire ... Prima Lecco

Thomas è cresciuto a Brownsville, nella zona est di Brooklyn, uno dei quartieri più poveri e pericolosi di New York. Aveva 29 anni quando fu ... Sono stati sprecati un sacco di soldi, viviamo in una ...Il comunismo, all’epoca della Guerra fredda. La jihad islamica, specialmente dopo gli attentati alle Torri Gemelle di New York. La Russia di Putin, più che mai da quando ha invaso l’Ucraina. Come si ...