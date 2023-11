Vittorio Sgarbi | chiesta una condanna a 4 mesi | paragonò la Raggi a Ciancimino

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nuovi guai giudiziari per. Il pm di Roma ha infatti chiesto unaa quattroper l’attuale sottosegretario alla Cultura del governo Meloni, con l’accusa di diffamazione ai danni dell’allora sindaco di Roma Virginia. La prossima udienza del processo è fissata per il 30 novembre.Leggi anche: L’autista di: “Così mi ha abbandonato in autogrill” Il processo aper diffamazione contro laSotto accusa sono le frasi pronunciate dail 21 febbraio del 2018 durante la trasmissione televisiva Matrix. Era la vigilia delle elezioni politiche. La, assistita dall’avvocato Alessandro Mancori, era accusata da ...