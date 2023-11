Vite al limite su Real Time | Steven e Justin Assanti

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il giorno 26 giugno e 3 luglio 2017 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la tredicesima e quattordicesima puntata della stagione 5 dial(divisa in due parti) con protagonistae il fratello. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un manipolatore che ha messo in atto ogni strategia possibile per mettere i bastoni tra le ruote del programma, ostacolando persino il fratello, cui a un certo punto ruba gli antidolorifici.al, il protagonista, ha 33 anni, vive a Cranston, nel Rhode Island, e all’inizio del suo ...