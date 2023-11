Violenze carcere Uccella | il teste Emilio Lavoretano | picchiato malgrado il busto

(Di giovedì 9 novembre 2023) Santa Maria Capua Vetere. “Avevo ilper gravi problemi alla schiena, dissi che non ne potevo fare a meno, un agente lo ripeté a un collega che mi colpì con un manganello sulla schiena, quindi fui preso a schiaffi, passando da un agente all’altro come una pallina di ping pong nel corridoio“. È stato il giorno di, che sta scontando la pena definitiva a 27 anni per l’omicidio della moglie Katia Tondi, uccisa il 20 luglio 2013, al processo per i pestaggi incommessi il 6 aprile 2020 dagli agenti penitenziari neldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Un processo che vede imputate davanti al collegio di Corte d’Assise del tribunale sammaritano 105 persone tra agenti, funzionari del DAP e medici dell’Asl Caserta., costituitosi parte civile, ...

Nel pomeriggio dell'8 novembre 2023, a Torre del Greco, i carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare inemessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno proceduto all'arresto di un 46enne di Torre del Greco gravemente indiziato del ...

Violenza nel carcere delle Vallette a Torino: agente rischia di rimanere paralizzato dopo un'aggressione TorinoToday

Esce dal carcere e tenta un colpo. Arrestato due volte in un giorno: "Ondata di violenza senza fine" LA NAZIONE

Quindici anni di carcere per aver tentato di uccidere la compagna ... che rimase in fin di vita in terapia intensiva per più di un mese al Maggiore, aveva già denunciato violenze da parte del padre ...Ai giovani tra i 14 e i 18 anni responsabili di violenze può essere vietato di utilizzare strumenti come computer e telefoni cellulari. Per i minori scatterà anche la custodia cautelare in carcere in ...