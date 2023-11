Violenza su donne | Coop Lombardia rinnova impegno per educare al rispetto

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 9 novembre 2023) (Adnkronos) – Con l’avvicinarsi del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione dellasulleistituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e dando seguito alle iniziative già messe in campo negli anni scorsi,il suonel diffondere una cultura fondata sule sulla responsabilità individuale, con un incontro formativo dedicato al proprio personale. Presenti all’evento, svoltosi presso l’auditorium del Centro Asteria di Milano, Alfredo De Bellis, vice presidente di; Diana De Marchi, presidente della Commissione per le Pari opportunità e i Diritti civili del Comune di Milano; Giovanni Cuciti, vicario della questura di Milano; Mitia Rendiniello, ...