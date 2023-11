Vincitori Hackathon Synlab | “Y-Doc sfrutta l’Ai per la gestione delle terapie”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 9 novembre 2023) (Adnkronos) – "L’aspetto innovativo del nostro progetto è il chatbot, cioè l'intelligenza artificiale (Ai) che dà consigli e aiuti nel caso in cui fosse necessario. Ad esempio, a seguito di un errore da parte del paziente riguardo la terapia, subentraa dare tutte le informazioni corrette e sicure, in quanto istruiamo il nostro chatbot solo a prendere informazioni dai foglietti illustrativicase farmaceutiche, senza alcuna decisione di tipo medico da parte dell’intelligenza artificiale. Come team quasi esclusivamente formato da medici, dobbiamo pensare al paziente”. Così Martina Zenobia Scopigno, studentessa di Medicine & Surgery al Campus Bio-Medico di Roma e portavoce del gruppo vincitore dell’del GruppoItalia con il progetto Y-Doc, la piattaforma ideata da 7 studenti del campus per ...