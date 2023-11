Villa del Sole | carte false per accreditare Radioterapia al SSN | piena assoluzione per i 9 imputati

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 9 novembre 2023) Caserta. Nella sentenza emessa ieri, 8 novembre 2023, la Seconda sezione Penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presidente dott. Sergio Enea, giudice a latere dott. Giuseppe Zullo, ha assolto con formula“per non aver commesso il fatto” i 9coinvolti nella vicenda dell’accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale della “” della clinica privatadeldi Caserta. I Giudici, non accogliendo l’ipotesi accusatoria della Pubblica Accusa, hanno liberato da tutti i capi d’imputazione: l’avv. Gianluca Maccauro ed il dott. Americo Porfidia in qualità di legale rappresentante e componente del comitato esecutivo della clinicadel; il dott. Consalvo Sperandeo già direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di ...