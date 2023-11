Vieri e la Bobo tv | da Amoruso a Iuliano | chi al posto di Adani e Cassano

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 novembre 2023) Annunciati gli ospiti per la prossima settimanaannuncia gli ospiti dellatv che nei prossimi giorni colmeranno il vuoto lasciato da Lele, Antonioe Nicola Ventola, ‘congedati’ la scorsa settimana dal canale Twitch creato dall’ex centravanti. Il programma prevede per la prossima settimana una serie di ospiti speciali. Lunedì 13 novembre,avrà in collegamento Adriano, ex bomber dell’Inter con cuiha condiviso la maglia nerazzurra. Quindi, ecco anche Alino Diamanti, fantasista del Livorno e del Bologna. Spazio anche ai ricordi delbianconero: allatv saranno ospiti Nicolae Mark, compagni di squadra dell’attaccante alla Juve. L'articolo ...