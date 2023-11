Video choc di una docente | “Hi***r aveva ragione” | ora rischia il posto

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov – Uncomparso per pochi minuti su Instagram: orala sospensione lache in una storiascritto “Andate all’inferno, Hit*ersu di voi ebrei” per attaccare Israele.senza peli sulla lingua L’insegnante, Hanane Hammoud,di matematica, ha ammesso la pubblicazione ai dirigenti scolastici, sostenendo di averlo fatto in un momento di sconforto psicologico. A scoprire ilsarebbe stata una studentessa, che lo ha salvato sul proprio cellulare e lo ha mostrato ai genitori; da qui lo ‘screenshot’ si è propagato via chat tra le famiglie degli altri studenti. Laè nata in Libano dove ha conseguito una laurea in Scienze, poi si è specializzata in ...