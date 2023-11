VIDEO ? Salisburgo-Inter 1-1 | Youth League | gol e highlights della partita

(Di giovedì 9 novembre 2023)diè terminata 1-1. I nerazzurri di Chivu ultimi nel girone D, si trovano a meno due dal secondo posto. Gol e. GOL Ediè finita 1-1. Ad aprire le danze in Austria ci ha pensato Sadeqi, insaccando dopo ribattuta da calcio d’angolo al minuto 76?. Ma a riprendere la, al minuto 81, è ancora l’uomo più in forma di questa, ovvero Berenbruch con un altro capolavoro. Il match termina 1-1, prossime due partite decisive per i nerazzurri. Fonte: YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile ...

... che hanno deciso di partecipare a loro volta conin modalità Npc. Alla luce dell'elevata ... Articoli più letti- Inter, dove vedere la Champions League stasera (anche gratis) di ...

Video Gol Salisburgo-Inter 0-1: Lautaro Martinez (rigore). Gli highlights La Gazzetta dello Sport

VIDEO / Champions, Salisburgo-Inter 0-1: Lautaro sugli scudi. Gol e highlights fcinter1908

Claudio Marchisio, presente in Salisburgo-Inter come opinionista di Prime Video, è stato preso di mira dal settore ospiti, che non gli perdona il suo passato alla Juventus. E lui critica la squadra di ...Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, crede nella sua squadra in questa stagione: ecco cosa ha detto Giuseppe Marotta ha parlato a Prime Video prima del match tra Salisburgo e Inter.