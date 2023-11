Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 novembre 2023)DEL 9 NOVEMBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 MILANO-NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA GUIDONIA MONTECELIO ENORD IN DIREZIONE FIRENZE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E-TERAMO, IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA A PRIMA PORTA, E PIU’ A SUD SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA; RESTA SOSTENUTA INFINE LA CIRCONE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA ...