Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2023 ore 19 | 15

(Di giovedì 9 novembre 2023)DEL 9 NOVEMBREORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE IN ESTERNA, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; SULLA STESSA-FIUMICINO INCOLONNAMENTI TRA VIALE ISACCO NEWTON E LA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA A PRIMA PORTA, E PIU’ A SUD SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA; RESTA SOSTENUTA INFINE LA CIRCONE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, E CASILINA TRA ...