Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2023 ore 08 | 15

(Di giovedì 9 novembre 2023)DEL 9 NOVEMBRE 2029 ORE 7.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONESUD A LAURENITNA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SEMPRE VERSOCODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E IL GRA E SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO CODE PER TRAFFICO INTENSO POI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEFDE VERO L’EUR INFINE, SULLA FERROVIA METRE, CHE PER CONSENTIRE I CANTIERI ...