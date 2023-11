Via libera alla commissione d' inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

(Di giovedì 9 novembre 2023) AGI - Il Senato ha approvato in via definitia il ddl che istituisce unadiparlamentaredie di Mirella Gregori, le due ragazze scomparse a Roma il 22 giugno e il 7 maggio del 1983. Lasarà composta da venti senatori e da venti deputati e avràil compito di "ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica della" die di Mirella Gregori e dovrà "verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche" e "fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi ...

La salma di Saman Abbas è stata restituita.ai funerali. La Procura: 'Nessun coinvolgimento del fratello' La Corte di assise di Reggio Emilia ha dato il nulla osta , per quanto di propria pertinenza, alla restituzione della salma di ...

Masaf, via libera ai 12 milioni di euro per pere e kiwi Terra è vita

Novara, arrivato il via libera dal ministero: l’ex centro sociale sarà studentato La Stampa

Gli spettacolari illusionisti ritornano sul grande grande schermo, Now You see me è ufficialmente confermato e la produzione comincierà in primavera.Il noto affare Ita Lufthansa, dato per certo da tempo, sembra rallentare per certe richieste della Ue, appoggiate dalla Francia ...