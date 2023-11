Verso Napoli - Empoli Corsi "Dicono che il Napoli deve vincere per forza Speriamo di no".

IlMi fa l'effetto della solita grande squadra che in certe partite gioca a memoria, la reputo la migliore ancora. L'Inter mi sembra forte forte, ma siamo ad un terzo di campionato neanche. ...

Verso Napoli-Empoli Corsi “Dicono che il Napoli deve vincere per ... 100x100 Napoli

Politano, una sicurezza per il Napoli. E il club pensa al rinnovo La Gazzetta dello Sport

Nel 2023, la sua pizzeria 10 Diego Vitagliano è stata decretata prima la migliore d'Italia e poi la migliore al mondo (in entrambe le classifiche in ex aequo con I Masanielli di Francesco Martucci, nd ...È la vera grande notizia in casa Napoli dopo il pari amaro di ieri in Champions League ... Un ulteriore passo in avanti verso rientro totale, programmato per il prossimo 25 novembre in casa ...