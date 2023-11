Verona | ha aperto il primo supermercato senza casse Come funziona

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ha inaugurato ieri ailin Italia. Si chiama Tuday Conad e occupa una superficie di 200 metri quadrati. I clienti possono prelevare i prodotti dagli scaffali e pagarlidoverli passare sul nastro cassa prima dell’uscita. Appositi sensori installati in tutto il negozio identificano gli articoli scelti e li aggiungono a un cartello virtuale che il cliente potrà visualizzare in un apposito totem una volta raggiunta l’area di pagamento. Per concludere l’acquisto basterà scansionare il QR code generato in una app sotto i totem di uscita. Il saldo avviene in modo esclusivamente digitale, con carte di credito o con la apposita applicazione “Tuday Prendi & vai”. Nel negozio sarà comunque sempre presente lo staff formato per assistere e accompagnare ...