Venezia-Catanzaro venerdì 10 novembre 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 9 novembre 2023) Due vittorie consecutive hanno riportato ildi Vanoli al secondo posto in classifica, unici a reggere il passo della capolista Parma in questa Serie B. L’anticipo della tredicesima giornata di serie cadetta vede i lagunari opposti al neopromossodi Vivarini, squadra che dopo due KO consecutivi è scivolata al quarto posto 3 punti sotto ai veneti. Brutta e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Classifica : Parma 29,24, Palermo 23, Modena 22,21, Cremonese 19, Como 18, Bari 17, Sudtirol, Cosenza e Cittadella 16, Reggiana 15, Brescia e Pisa 13, Ascoli 12, Sampdoria 10, ...

VENEZIA - CATANZARO: LE INFO PER LA TIFOSERIA GIALLOROSSA US Catanzaro 1929

I numeri di Venezia-Catanzaro UsCatanzaro.net

«Penso che in pochi avrebbero pensato che il Catanzaro si sarebbe presentato al Penzo il 10 novembre con questa classifica. Guardate al monte.«Penso che in pochi avrebbero pensato che il Catanzaro si sarebbe presentato al Penzo il 10 novembre con questa classifica. Guardate al monte ingaggi: spendiamo meno di tutte, solo il Cittadella fa me ...