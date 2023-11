Vaticano | “Sì al battesimo di trans e gay”

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il, attraverso una nota, ha fatto sapere che personegender e figli di coppie LGBT potranno ricevere il. Inoltre, coppie gay e personepotranno essere testimoni di nozze e padrini e madrine di. A dare il via libera è stato Papa Francesco che ha controfirmato una dichiarazione del prefetto del Dicastero, il cardinale argentino Victor Manuel Fernandez. Secondo il Pontefice, le personegender che si sottopongono a trattamento ormonale e intervento chirurgico di riattribuzione del sesso (dunque coloro che iniziano il percorso diizione ricorrendo alla chirurgia), possono ricevere il. Papa Francesco, firmando il documento, ha chiarito che per ilpuò essere battezzato ...

Quanto per l'assunzione di un ruolo, come quello di padrino/madrina di, di sostegno nel percorso di fede di un bambino . In questo campo le indicazioni delsono forse senza ...

Il Vaticano apre a trans e gay: possono essere testimoni di nozze, madrine e padrini TGCOM

Vaticano, sì a battesimo per i trans. E i gay possono essere padrini Sky Tg24

Le risposte ai quesiti posti dal vescovo brasiliano monsignor José Negri sono state controfirmate da Papa Francesco ...Il Vaticano apre al battesimo di transgender e ai padrini omosessuali. Ecco le nuove indicazioni rivoluzionarie del Dicastero per la Dottrina della Fede.