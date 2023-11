Vasche del Seveso | Fuori dal Coro a Senago | “Noi sacrificati | Milano ci ringrazi”

(Di giovedì 9 novembre 2023) La sindaca di, Magda Beretta, è intervenuta ieri sera alla trasmissione tv “dal” in onda su Rete 4, con una intervista registrata sul tema delledi laminazione del fiume. Ma in video è stata trasmessa solo una piccola parte dell’intervista. Per questo motivo la sindaca Magda Beretta ha voluto successivamente ...

Attualmente, infatti, le strutture aziendali presenti in zona scaricano i liquami nelle... Infatti, è bene ricordare che le aree industrialiMezzogiorno d'Italia sono state inserite nella ...

Vasche del Seveso, Fuori dal Coro a Senago: “Noi sacrificati, Milano ... Il Notiziario

La vasca di laminazione per ridurre le esondazioni del Lambro MilanoToday.it

La sindaca di Senago, Magda Beretta, è intervenuta ieri sera alla trasmissione tv “Fuori dal coro” in onda su Rete 4, con una intervista registrata sul tema delle vasche di laminazione del fiume ...Protocollo siglato tra Autostrade per l'Italia, Vigili del Fuoco e Prefettura per rafforzare misure di sicurezza e agevolare gestione emergenze su tratto A14 e territorio adiacente. Iniziative come do ...