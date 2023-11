Varrese sempre più vicino a Rosy Chin | la nuova provocazione | “Attenta | perché potresti caderci”

Al Grande Fratello, Massimilianocome Rodolfo Valentino: 'Se ci sono stati solo bacini&... 'Per parecchi anni hannodefinito i miei libri 'romanzi rosa' ma non mi sono mai offesa per ...

Grande Fratello, Varrese e Beatrice: l'alleanza inattesa "spacca" gli equilibri. Perché Libero Magazine

Massimiliano Varrese su tutte le furie - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

Beatrice e Grecia Grande Fratello. Greta Colmenares stuzzica Giuseppe Garibaldi scatenando la reazione di Beatrice.Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese si è scagliato contro i coinquilini accusando molti di essere finti e di non dire le cose in faccia. E insinuando di non essere ...