Vanity Fair Stories 2023 | ecco tutti gli ospiti e i dettagli per iscriversi

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il 25 e il 26 novembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (ma anche in streaming) va in scena il, l’evento più importante di. Nessuna edizione è mai stata così ricca di performance (anche a sorpresa). Nuovi grandi nomi si aggiungono a quelli già annunciati, fra questi: Annalisa, Mamhood, Angelina Mango e Simona Ventura

"Quest'anno è andato", ha dichiarato all'inizio del mese aun produttore cinematografico e televisivo. Un importante talent agent pensava già con preoccupazione al 2024: "L'unico modo per ...

Il buongiorno si vede dal mattino: come si vestono oggi gli studenti ... Vanity Fair Italia

Indi Gregory, oggi sarà staccata la spina Vanity Fair Italia

Nel cuore di uno dei quartieri più belli di Milano, in Corso Garibaldi, questo è l'indirizzo più giusto per i viaggiatori internazionali, ma anche per i cittadini milanesi ...Tiziano Ferro è grato. Il cantante non usa giri di parole per descrivere il suo stato d’animo di oggi. E oggi non è un giorno qualsiasi ma un giorno da ricordare e festeggiare. «7 anni dall’ultimo ...