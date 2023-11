Vaccino covid e danni | causa milionaria contro AstraZeneca

(Di giovedì 9 novembre 2023) (Adnkronos) – Un'azione legale multisi prospetta nel Regno Unitoil colosso farmaceutico britannicoper ilanti-sviluppato con la Oxford University, che persone colpite da Vitt (trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da) hanno definito "difettoso", con un'efficacia "ampiamente sopravvalutata", mettendo in dubbio illi da parte del governo sulla bontà del prodotto nella fase di lancio.– riferisce il 'Telegraph' – è stato citato in giudizio presso l'Alta Corte da Jamie Scott, un padre di due figli che nell'aprile del 2021, dopo la vaccinazione, ha riportato una grave lesione cerebrale permanenteta da un coagulo di sangue, che lo ha reso incapace di ...

...aprire la strada a 80 richieste di risarcimento danni Un'azione legale multimilionaria si prospetta nel Regno Unito contro il colosso farmaceutico britannico AstraZeneca per ilanti -...

"Nel Lazio pochi vaccini contro il covid 19 e contagi in aumento" RomaToday

Caos vaccini: gli anti-Covid arrivano con il contagocce, le liste di attesa si allungano La Stampa

(Adnkronos) - Un'azione legale multimilionaria si prospetta nel Regno Unito contro il colosso farmaceutico britannico AstraZeneca per il vaccino anti-Covid sviluppato con la Oxford University, che per ...Mi riferisco ovviamente alle reazioni isteriche di massa all’epidemia (non pandemia) di COVID-19 e devastanti lockdown che ne ... di euro alle industrie farmaceutiche per la ricerca di un vaccino, che ...