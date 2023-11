(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (Adnkronos Salute) - Per il 76% degli, isono unoper contrastare le malattie infettive. Ma il quadro è molto diversificato a livello regionale: al nord, in primis Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, la pensa così oltre l'80%. Dopo il Covid-19, invece,

Solo chi ha paura della verità può dire no a unaparlamentare per capire che cosa ha ...non mette e non metterà mai in discussione la scienza e la decisione di rendere obbligatori i...

Vaccini: L'indagine, vaccini strumento efficace per 76% italiani, ma al Sud cala fiducia La Gazzetta del Mezzogiorno

Vaccini, indagine: 83% italiani conosce antinfluenzale ma solo 1 su ... Tiscali Notizie

Indagine Ambrosetti-Swg. Gli esperti: "Va migliorata comunicazione e prossimità" Roma, 9 Novembre - A una settimana dalla pubblicazione della circolare del ...Stampa A una settimana dalla pubblicazione della circolare del ministero della Salute che esorta le Regioni a mettere in atto tutte le soluzioni organizzative possibili per sostenere la campagna di va ...