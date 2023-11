Usura | ‘Sotto strozzo’ | in un libro la storia di un imprenditore che ce l’ha fatta

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 9 novembre 2023) (Adnkronos) – Uncaduto in mano aglii, che, invece di affogare nella disperazione e distruggere una famiglia, sceglie di denunciare e trasformare l’accaduto in una lezione di vita. E’ ladi Giuliano Bazzucchi, raccontata inedito da Solferino e scritto a quattro mani dal figlio dell’, Mauro Bazzucchi, e dall’avvocato Luigi Ciatti, coprotagonista del caso sin dagli esordi. Insieme ricostruiscono le dinamiche familiari, i drammi emotivi ma anche la soluzione di uno dei primi casi dicontrastati con nuovi strumenti legislativi e con l’aiuto dell’Associazione Ambulatorio Anti, tuttora attiva ed efficace. “Papà lavora, lo vedo alzarsi tutte le mattine per andare al ...