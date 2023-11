Usa | Pause umanitarie di 4 ore a Gaza Ma Netanyahu nega il cessate il fuoco | La diretta

09 nov 16:41: Israele consentiràdi 4 ore a nord di Gaza 'Israele consentirà pausa umanitarie di quattro ore a nord di Gaza'. Lo ha annunciato il portavoce del consiglio per la sicurezza ...

"Ho chiesto una pausa più lunga di tre giorni" per il rilascio degli ostaggi a Gaza. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando con i reporter prima di volare in Illinois, come riferisce il pool ...Il Presidente USA Joe Biden ha chiesto una pausa di tre giorni per il rilascio degli ostaggi a Gaza. Biden ha riferito la notizia ai reporter prima di partire per l'Illinois.