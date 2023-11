Urla “Allah Akbar” in metro per un controllo | la scoperta della polizia

Leggi su notizie

(Di giovedì 9 novembre 2023) Doveva essere un semplice, ma gli agentiDigos hanno scoperto che dietro quella persona c’era molto di più Sono stati attimi di tensione, in una zona super affollata come quella dellepolitana, dove ogni giorno transitano migliaia di persone. Lo sarebbero stati a prescindere visto quello che è successo, a maggior ragione in questo particolare contesto storico. Per fortuna, tutto si è risolto senza nessuna conseguenza, ma la situazione sarebbe potuta degenerare da un momento all’altro. Lo confermano i controlli successivi che sono stati fatti dalla Digos, dopo “un arresto come un altro” avvenuto sullapolitana di Milano. L’episodio è avvenuto a seguito di alcuni controlli portati avanti dalla Digos di Milano all’internopolitana (Ansa) – ...