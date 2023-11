Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 9 11 23

Leggi su isaechia

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ma menomale che SPOILER ALERT SPOILER ALERT SPOILER ALERT a breve Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino lasceranno, perché fossero rimasti un altro po’ in studio pur di attaccarli avrebbero tirato fuori le loro liti in famiglia nel natale del ’79 e le bollette non pagate nel ’91… mamma mia, oh! Quando si mettono tutti contro e iniziano a martellarti a raffica rigirandoti contro qualunque dichiarazione, facendo intervenire chiunque solo per continuare ad attaccare, lanciando palle infuocate da ogni lato senza darti manco il tempo di riflettere e poter argomentare una risposta, sono davvero paurosi, e assumono proprio i connotati del branco famelico che spolpa la vittima di turno. Lungi da me pensare che Maurizio ed Elena siano due poveri cuccioli ingenui, sicuramente non lo sono, ma, come dico già da diverse puntate, quando le persone ...