Uomini e Donne | anticipazioni 9 novembre | decisione importante per Elena e Maurizio?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 9 novembre 2023): puntata che potrebbe essere decisiva, perDi Brino eLaudicino. Aurora Tropea ha voltato pagina…ma non con Roberta Di Padua!edchiuderanno? Oggi pomeriggio potremmo vedere il momento sulla Di Brino e su Laudicino che abbiamo spoilerato.dovrebbe prendersela per un certo comportamento di lui nei suoi confronti e dovrebbe decidere di andarsene da ““, ma pare chele andrà dietro. …Per non tornare più? Aurora altra grande protagonista La dama, tornata in studio dopo un lungo ...