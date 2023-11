Uno Stato palestinese non porterà pace | come a Hitler non bastarono i Sudeti

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 9 novembre 2023) Le aggressioni imperialiste e i genocidi, nel corso della storia, si sono abilmente camuffati dietro al linguaggio della “” e della necessità di “autodeterminazione” delle “minoranze”. Adolfripeteva la sua propaganda, voleva difendere i “diritti” dei tedeschi deie liberarli dall’oppressione e dalle persecuzioni messe in atto dalla democratica Cecoslovacchia. Il caso Cecoslovacchia In realtà, i tedeschi etnici che vivevano sotto il dominio cecoslovacco erano trattati infinitamente meglio di quanto lo fossero i tedeschi sottoposti al dominio nazista. Anzi, probabilmente, i tedeschi deierano la minoranza meglio trattata di tutta Europa. L’autodeterminazione deiera solo uno stratagemmaiano per invadere e distruggere ...