Università Link | Giampiero Massolo ha aperto l’anno accademico 2023-24

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 9 novembre 2023) (Adnkronos) – “Nei prossimi anni non vivremo in un mondo che collabora, ma in un mondo in contrapposizione. Le attuali crisi globali non potranno essere risolte, ma al massimo mitigate”. Non ha usato giri di parole l’ambasciatore, chiamato stamane a svolgere la lectio magistralis in occasione dell’apertura del-2024 dell’degli Studi. L’evento ha visto gli interventi del magnifico rettore Carlo Alberto Giusti e del presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, alla presenza di numerose figure del mondo dell’, delle forze armate, dell’imprenditoria e delle istituzioni, tra le quali l’avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli e l’ex ministro della Giustizia, Paola ...