Una sentenza boccia la discriminazione verso i dipendenti pubblici | la Pa è una risorsa | non una zavorra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ladel Tar degli scorsi giorni elimina una delle discriminazioni esistenti trae privati. Prima di tale decisione, infatti, secondo il DM Madia-Poletti del 2017, vigevano per il settore pubblico fasce di reperibilità, in caso di visita fiscale, superiori rispetto a quelle del settore privato. Il decreto prevedeva cioè che nel settore pubblico ci fosse un orario per le visite fiscali deimolto più lungo di quello in vigore per i lavoratori del settore privato: 7 ore anziché 4, e cioè dalle 9 alle 13 e poi dalle 15 alle 18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e in quelli festivi, mentre nel privato la fasce orarie sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Un quadro decisamente più penalizzante per i...