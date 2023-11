“Una ragazza stuprata e mutilata I jihadisti si lanciavano i pezzi del corpo”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 9 novembre 2023) Le forze di polizia israeliane stanno raccogliendo testimonianze di testimoni oculari riguardanti stupri e abusi sessuali compiuti da terroristi di Hamas durante l’attacco del 7 ottobre nel sud di Israele. Lo scopo dell’operazione è di perseguire i terroristi sopravvissuti attualmente in custodia, obiettivo non semplice da un punto di vista giuridico e che sta impegnando gli investigatori nella visione di oltre 50mila video recuperati dalle GoPro dei, dai video di sorveglianza dei Kibbutz e dalle telecamere montate sulle auto delle vittime israeliane. Parliamo di filmati drammatici, molti non pubblicabili. E che mostrano i corpi dei ragazzi del Rave riversi a terra, le violenze sulle vittime, gli stupri e non solo. Una testimone oculare ha raccontato alla polizia di aver visto alcuni terroristi di Hamas in divisa militare stuprare e uccidere una giovane donna ...