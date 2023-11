Una carovana di “cammelli d’acciaio” che non si ferma mai

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 novembre 2023) Alle 10:18 del 29 luglio, con un lungo fischio, il treno X8020 della China-Europe Railway Express (CR Express) è partito dalla stazione di Yiwu, in Zhejiang, in direzione Madrid, in Spagna. Si è trattato del 10millesimo viaggio di China-Europe Railway Express quest’anno, per un totale di 1 milione 83mila TEU di merci trasportate, in aumento del 27% rispetto all’anno precedente. Dopo dieci anni di attività, il CR Express è diventato unadi “” che riscuote consensi e e porta vigore in Asia e in Europa. Una ferrovia veloce, ecologica e affidabile Le ruote del treno sono tornate idealmente indietro al 19 marzo del 2011, quando il primo convoglio del CR Express è partito dalla stazione di Zhongxin, nel villaggio Tuanjie di Chongqing, e dopo aver oltrepassato le città di Xi’an, Lanzhou e Urumqi e, successivamente, ...