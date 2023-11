Una bimba contro la fame di morte

(Di giovedì 9 novembre 2023) Che bel gesto quello di Giorgia Meloni che lunedì ha convocato d'urgenza un Consiglio dei ministri per conferire la cittadinanza italiana a una bambina inglese malata che in Inghilterra non vedono l'ora di fare morire

Questa giovane coppia ha scelto anche di averein Sardegna, per loro è un posto perfetto per crescere un figlio "Qui c'è spazio, la natura prevale rispetto al paesaggio contaminato. Si ...

Meningite nuovo allarme: muore una bimba di appena cinque mesi ilgazzettino.it

Salerno, mamma con cuore a destra partorisce una bimba TGCOM

Quando dalle indagini effettuate sulla coppia non emerge nulla che ostacoli il concepimento, nonostante la gravidanza non si annunci, può essere una buona idea rivolgersi ai medici che si occupano ...Stava giocando tranquillamente nel giardino della scuola, come molti alunni fanno durante la giornata, quando in un'aiuola ha trovato una pistola: è accaduto alla scuola elementare Linguiti di Aversa, ...