Un quadro di Picasso è stato battuto all’asta per 139 milioni di dollari

Proprio queste opere hanno accompagnato ilnell'asta newyorkese. Le caratteristiche del"Femme à la Montre", rivela il romanticismo e la natura sensuale del rapporto tra il pittore e ...

Asta record per un quadro di Picasso AGI - Agenzia Italia

Capolavoro Picasso venduto all’asta da Sotheby's a New York per 139,3 milioni di dollari Sky Tg24

Uno dei capolavori di Pablo Picasso “Donna con l’orologio” è stato venduto all’asta per 139,3 milioni di dollari da Sotheby’s a New York. Leggi ...Uno dei capolavori dell'artista spagnolo battuto per oltre 139 milioni di dollari. Donna con orologio è la seconda opera più valutata. Donne di Algeri fu venduto per 179,4 milioni di dollari.