Un immediato cessate il fuoco è l’unica vera soluzione per Gaza

(Di giovedì 9 novembre 2023) A un mese dall’inizio dell’escalation israelo-palestinese, seguita ai tremendi attacchi di Hamas del 7 ottobre, la situazione umanitaria aè disperata, mancano i beni essenziali, l’acqua, il cibo. Chi ha potuto è fuggito nella parte sud della Striscia restando praticamente senza nulla, mentre centinaia di migliaia di civili sono rimasti a nord dove infuriano i combattimenti anche via terra, nelle ultime ore anche dentroCity. Le testimonianze che riceviamo ogni giorno dai nostri colleghi raccontano di una popolazione civile intrappolata nella paura indicibile di non poter sopravvivere. In questo momento, le bombe cadono continuamente sue la BBC ha stimato che varie volte si è raggiunto un picco di intensità di sei bombe o missili lanciati ogni minuto. Le vittime asono oltre 10.300, tra cui 6900 ...