Un Google Pixel si aggiorna a sorpresa | e ci sono novità per Samsung | OnePlus e Mobvoi

... dove TechCentral ha ricevuto conferma del ritiro di Fitbit, segnando un'ulteriore diminuzione della presenza hardware diin una regione dove i telefoninon sono mai stati ufficialmente ...

È in super sconto Google Pixel 8 da Unieuro ed eBay oggi TuttoAndroid.net

Google Pixel Watch, lo smartwartch di Big G a un prezzo mai visto Libero Tecnologia

In that case, flagship-killer phones are a great option if you want flagship features without breaking the bank. They're usually priced around Rs 50,000 but almost pack the same high-end punch as ...G oogle's 2023 upgrades to the Pixel lineup bring significant AI chops, faster performance, improved cameras, flat displays, and refreshed designs. In particular, the oh-so-appealing sub-flagship ...