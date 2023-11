Ultime Notizie Serie A | le parole di Pessotto e Thuram

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24: «Juve-Inter non è mai banale. Ma prima c’è il Cagliari…» Gianluca, responsabile del settore giovanile della Juventus, ha parlato presso il centro sportivo FCD Spazio Talent Soccer di Torino. Inter,: «Se ho mai sentito il peso del mio cognome? No, mai. Per me è una cosa normale» Marcus, attaccante dell’Inter, ha parlato protagonista dell’ultima puntata di New Brothers, programma in onda su DAZN. Juve, Phillips e il doppio sì Giuntoli al lavoro per il mercato invernale e il centrocampista del City potrebbe essere il primo tassello. Napoli, De Laurentiis irritato dopo il pari Il ...