Ultime Notizie Roma del 09-11-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 novembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Il conflitto in Medio Oriente in apertura dopo 10 ore di battaglie militari israeliani sono riusciti a prendere il controllo di una Roccaforte di Amazon nel nord della striscia di Gaza da lo hanno reso noto le forze israeliane prendo sui social di un’operazione della fanteria secondo quanto comunicato i soldati hanno combattuto con uomini Diamante della zia di islamica sia in superficie che lungo un percorso sotterraneo nell’aria le forze israeliane hanno confermato la decisione di terroristi di avere trovato armi scoperto tunnel come ringrazio vicino ad un asino che portava ad un lungo percorso sotterraneo non è chiaro Se vi siano state perdite tra le fila dei militari italiani nella battaglia di cui dannoper la Roccaforte di ...