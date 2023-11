Ultime Notizie Roma del 09-11-2023 ore 13 | 10

(Di giovedì 9 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tempi della polizia di Milano arrestato un algerino di 37 anni su mandato di cattura internazionale per associazione terroristica durante i servizi predisposti dal questore Giuseppe petronzi sulle metropolitane il 30 settembre si era molto aggressivo con gli agenti che lo controllavano gridando Allah Akbar e ha cercato di afferrare dallo zaino un coltello con una lama di oltre 12 cm di poliziotti della Digos hanno scoperto che l’uomo sconosciuto le forze di polizia Italiane era ricercato in Algeria perché ritenuto delle Milizie dello Stato islamico è impiegato sul fronte stiro iracheno siamo stati ingenui abbiamo creduto che facendo i soldi e gazze dando lavori palestinesi della striscia 20.000 in Israele potessimo comprare la pace abbiamo sbagliato a pensare da ...

... Marciapiede Olbia marciapiedi olbiaolbia via roma olbiaBuddusò ha due nuove centenarie, festa per signora Maria e zia Giovanna Il marciapiede distrutto di via Roma sarà ...

Macron: "Pausa umanitaria e lavorare per un cessate il fuoco". LIVE Sky Tg24

Mondo, ultime notizie. Israele, raid su obiettivo Hezbollah in Libano. Oggi aperta per 6 ore strada ... Il Sole 24 ORE

Al Love di Milano, un luogo simbolo per la sua storia, il cantante ha festeggiato l’uscita del nuovo singolo “Cocktail d’amore”. Ecco la spiegazione del brano, la risposta a Malgioglio e gli spoiler ...Tutti i principali aggiornamenti in diretta di giovedì 9 novembre 2023 sulla guerra in Ucraina, giunta oggi al suo 624esimo giorno ...