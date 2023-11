Ultime Notizie Roma del 09-11-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 novembre 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio l’esercito di Israele ha conquistato la striscia di di casa quindi la situazione ovviamente da guerra procede per quanto sta accadendo in questein questeore secondo le forze italiani terroristi hanno perso il controllo del nord della striscia Intanto sono stati distrutti 130 tunnel in corso trattative per la liberazione di 12 ottavi in cambio di tre giorni di tregua uccisi in un attacco aereo Ibrahim Abu masiv capo dell’Unità missili anti Tank della Brigata centrale di gazza nella Guerra Israele dobbiamo lavorare per un cessate il fuoco ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron all’apertura della conferenza Umanitaria su Gaza e Parigi nell’immediato ha detto e sulla protezione dei civili che dobbiamo ...