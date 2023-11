Ultime Notizie Roma del 09-11-2023 ore 08 | 10

(Di giovedì 9 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio apertura la guerra in Medio Oriente oltre 50.000 palestinesi sono passati dal settore nord di Gaza quello Sud per Israele il segno che ama sta perso il controllo del nord di Gaza il segretario non avverte gazze numero dei bambini morti supera qualunque guerra in Qatar sta negoziando con Israele hamas in coordinamento con gli Stati Uniti rilascio di 12 ottavi in cambio di un cessate il fuoco di tre giorni ma le teniamo avvisa che senza di tutte le persone trattenute con la forza non ci saranno tregua Papa Francesco torno invocare la pace avverte La guerra è sempre una sconfitta il premier israeliano convoca il leader degli insegnamenti ebraici in cisgiordania per la pesca in atto nella Giudea e samaria gli Studios di Hollywood hanno raggiunto un accordo preliminare in grado ...

... c'è ci ha richiesto l'intervento di Marsilio ma ad oggi non ci sonoufficiali sulle ... e qui si parte da un dato ufficiale e cioè le dimissioni delleore, entro il termine del 10 ...

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Idf: «Presa la roccaforte di Hamas a Jabalia nel nord della... Corriere della Sera

Guerra Israele–Hamas, Gaza sotto assedio: le notizie di oggi. LIVE Sky Tg24

Il gruppo incontra la nostra Redazione per parlare di musica, cinema e… cucina. Alla fine, i Negramaro passeranno da Sanremo nell’ultimo anno di Amadeus Giuliano Sangiorgi risponde così ...The right-wing group Moms for Liberty (MFL) faced setbacks in school board elections across the US. MFL, known for its extremist views and attempts to ban books and censor lessons, saw its candidates ...