Udinese | nuovo ingresso nello staff di Cioffi | è ufficiale

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 novembre 2023)inserimentotecnico di mister: arriva il comunicatodell’in merito L’, con un comunicato, ha annunciato l’inserimentodi uncomponente. IL COMUNICATO –Calcio comunica l’di Gilberto Ribeiro Andrade come collaboratore tecnicoguidato da mister Gabriele.Il portoghese, 43 anni con una solida esperienza in club della massima serie portoghese e all’estero, andrà ad integrare lobianconero ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un’ulteriore stagione ...