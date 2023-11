Uccise la moglie malata | condannato a sei anni Le voleva bene

commenta La Corte di assise di Modena ha condannato a sei anni e due mesi Franco Cioni, 74enne che il 14 aprile 2021 a Vignola (Modena) ha ucciso lamalata soffocandola con un cuscino . La pena, molto lieve per un omicidio, ha tenuto conto di diverse attenuanti. Fu Cioni a chiamare i carabinieri e confessare, dicendo di aver voluto porre ...

