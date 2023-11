Uccise il padre a martellate e bruciò il cadavere | processo sospeso per Lorenzo D' Errico

(Di giovedì 9 novembre 2023) Un percorso di giustizia riparativa nel corso di unper omicidio volontario e occultamento di. È il caso diD', 38 anni, reo confesso dell'omicidio del, Carmine D', ucciso anel dicembre 2021 nella loro casa di Cusano Milanino. Dopo...

La Corte D'Assise di Monza ha accolto l'istanza di applicazione di giustizia riparativa e sospeso il processo a carico di Lorenzo D'Errico, 38 anni, in carcere per aver ucciso a martellate il65enne Carmine due anni fa nell'abitazione di famiglia di Cusano Milanino (Milano) e aver poi bruciato il corpo in un'area dismessa a Cerro Maggiore (Milano). Il percorso di riabilitazione e ...

L'istanza avanzata dai difensori di Lorenzo D'Errico, 38enne reo confesso dell'omicidio del padre, ucciso nel Milanese ...