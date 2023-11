Tyrese Maxey è l’accelerazione del Process

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 9 novembre 2023) Momenti di fuoco. Applausi. Braccia al cielo. Poi il collasso, la paura. E l’azzardo difensivo che concede a Kristaps Porzingis il tiro del pareggio, a pochi secondi dalla sirena. Contro i Boston Celtics, nella partita più attesa di questo inizio di stagione, c’erano tutte le premesse per un collasso in stile Sixers. Il tiro del lettone, però, è finito corto. E con il rimbalzo difensivo è arrivata anche la sesta vittoria consecutiva per Philadelphia, salutata giustamente da un pubblico genuinamente contento. Un po’ era il sospiro di sollievo per avere evitato la catastrofe, dopo che, sul 104-89 a 4 minuti dalla fine, la partita sembrava ormai morta e sepolta. Ma un po’ era anche la sensazione di aver visto qualcosa di puro, di autentico. Dei Sixers umili, grintosi, arrembanti. E, soprattutto, in grado di buttare sul campo un livello di intensità continuo, con tutti i giocatori in ...