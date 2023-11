Tuttosport – “Finalmente riecco il mio Torino! Classifica | abbiamo un obiettivo”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 9 novembre 2023) 2023-11-09 21:30:54 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Due mesi di campionato con soli due vittorie, poi la rinascita. Il Torino, dopo un inizio di stagione in salita, rivede la luce con due successi consecutivi: prima quello sul Lecce, poi nell’ultimo turno contro il Sassuolo. Una partita, quella vinta con i neroverdi, che ha visto protagonista l’allenatore granata Ivan Juric. Il tecnico, squalificato, ha osservato il match dalla tribuna, ma al triplice fischio si è reso protagonista di un gestaccio inequivocabile. Gesto che ha spiegato proprio Juric nella conferenza stampa di vigilia del match con il Monza. Monza-Torino, parla Juric Queste le parole del tecnico del Torino: “Ho incontrato la curva, ho trovato persone top. Ci siamo chiariti, pensavano che quel gesto fosse rivolto a loro. Il gesto c’è stato, ma era per tante cose. Non eravamo riusciti a chiudere la ...