Tutto rinviato | Indi Gregory | ecco quante ore di speranza le sono rimaste

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ancora qualche ora diper, la neonata affetta da una grave patologia mitocondriale che le provoca gravi danni al corpo. Lo stop ai supporti vitali è slittato di nuovo. Lo ha fatto sapere il padre della bimba, spiegando che domani, venerdì 10 novembre, si pronuncerà l'Alta Corte del Regno Unito, a cui la famiglia della piccola ha presentato ricorso dopo la decisione dei giudici inglesi di spegnere le macchine. Nei giorni scorsi la neonata ha ottenuto la cittadinanza italiana con un provvedimento "umanitario" di urgenza del governo di Giorgia Meloni, dopo che l'ospedale Bambino Gesù di Roma si è offerto di continuare ad assisterla. Alla piccola non si offrirebbe nessuna terapia innovativa, ma cure palliative. La sindrome di deplezione mitocondriale che haè un grave disturbo che compromette ...

...aspettativa dall'esito dell'assemblea del 23 novembre prossimo alla quale il governo hadi ...uscendo dall'incontro e annunciando la prossima proclamazione dello sciopero di 8 ore peril ...

Consiglio provinciale si rinnova il prossimo mese, anzi no: tutto rinviato al 2024 La Voce Novara e Laghi

Indi Gregory, rinviato lo stop ai supporti vitali: «Domani udienza in Corte d'appello» ilmessaggero.it

Milano, 9 nov. (Adnkronos Salute) - Sul distacco delle macchine che tengono in vita la piccola Indi Gregori è "tutto rinviato. Domani alle ore 12 udienza in Court of Appeal". Tornano a strappare ...Il legale che assiste la famiglia della bimba inglese: “Ecco gli strumenti giuridici sui quali fare leva. I genitori della piccola mi hanno detto: italiani angeli custodi” ...