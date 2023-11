Tutti pazzi per i Btp

Leggi su panorama

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il 17 novembre il debito italiano riceverà un «voto» sulla sostenibilità. Ma intanto i titoli di Stato sono richiestissimi. Anche se contenere e razionalizzare la spesa pubblica è urgente più che mai. Che il debito pubblico italiano sia sotto stress non è una novità, anzi. E che una montagna di denaro pari al 140 per cento del Pil possa entrare nel mirino della speculazione quando ci sono difficoltà esogene è altrettanto certificato dai fatti. Pensiamo a ciò che è successo con il Covid, quindi alle tensioni relative alla guerra in Ucraina e adesso alle prime conseguenza (fibrillazioni sul petrolio) del conflitto in Medio Oriente. Se a questo ci aggiungiamo i diktat europei che ci chiedono ai vari Paesi - Italia in particolare - più rigore e una rigida «dieta» per entrare nell’attillato abito dei conti che Bruxelles (Mes e Patto di stabilità) vuol disegnarci su misura, tutto sembrerebbe ...