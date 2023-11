Tutte le nuvole sulla piazza Pd | nell' infinita attesa del nuovo corso

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 9 novembre 2023) In altri tempi si sarebbe riempita da sola. E invece per l'appuntamento di sabato non si registra grande tensione e il partito vive un clima di sospensione. La verità è che le Europee rappresentano il primo vero congresso di Elly Schlein e il suo dilemma è: mi candido o non mi candido?